Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Keystone-SDA

Migros cède au spécialiste hexagonal des sauces froides Gyma de sa filiale Idhéa, qui produit et transforme des sauces et des épices pour la restauration, l'industrie alimentaire et la grande distribution sur le Vieux continent.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) S’il ne pipe mot sur les contours financiers de l’opération, le géant orange assure que l’opération restera indolore pour les collaborateurs concernés.

L’assortiment d’Idhéa continuera à être proposé dans les supermarchés de l’enseigne, précise un communiqué diffusé mercredi.

Gyma de son côté reprendra le site de production de Hochfelden, en Alsace, ainsi que les 150 employés.

