Moins d’accidents sur les routes genevoises en 2025

Keystone-SDA

Le nombre d'accidents de la route sur le territoire genevois a continué de diminuer l'an dernier. Au total, il y en a eu 2631, contre 2739 en 2024.

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(Keystone-ATS) Tant les accidents avec dommages matériels (1425; contre 1540 en 2024), dommages corporels (1206; 1199), les accidents avec personnes tuées (9; 12) ou blessées gravement (394; 415) s’affichent en baisse. Les accidents avec blessés légers sont, eux, en hausse (803; 772).

«Cette amélioration globale ne doit pas masquer la persistance de situations à risques» pour certaines catégories d’usagers plus vulnérables, prévient lundi la police genevoise. L’analyse de l’accidentalité met ainsi en évidence «une exposition accrue des piétons et des conducteurs de deux-roues», des catégories les plus touchées en cas d’accidents avec dommages corporels.

«Cette réalité souligne la nécessité de poursuivre et renforcer les actions ciblées en leur faveur, tant sur le plan de la prévention que du contrôle», poursuit le communiqué.

Conduite sous gaz hilarant

Comme lors des années précédentes, le facteur humain demeure la cause principale des accidents, à hauteur de 90%. Les comportements inadaptés, tels que l’inattention (25%), l’attitude du conducteur (22%), le respect des marques et signaux (16%), la conduite sous influence (15%) ainsi que le respect des priorités (12%), continuent de jouer «un rôle déterminant.»

Les contrôles menés en 2025 confirment «la persistance de ces infractions», avec notamment des excès de vitesse «particulièrement élevés» sur le réseau routier genevois. Le contrôle de la vitesse de plus de 93 millions de véhicules a été effectué en 2025.

Les différentes opérations routières, au nombre de 825, intègrent les contrôles de l’état du conducteur (alcool, drogues, médicaments) et de nombreuses campagnes spécifiques, notamment en lien avec les deux-roues et les rentrées scolaires.

L’année 2025 a également été marquée par la confirmation de la problématique liée à la consommation de protoxyde d’azote (gaz hilarant) dans un contexte de conduite, souligne encore la police genevoise.