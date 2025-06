Morges: un centre de santé pour jeunes artistes et sportifs

Keystone-SDA

L'Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) a inauguré à Morges son Centre romand de chirurgie et médecine du sport et des arts pour les 10-20+ ans. Nommé GO2, ce centre regroupe une dizaine de professionnels qui apporteront soins, conseils et solutions aux jeunes artistes et sportifs.

(Keystone-ATS) « Parvenir à promouvoir et maintenir en mouvement les nouvelles générations est un enjeu majeur de santé publique. C’est dans cette perspective qu’est né le centre GO2 », indique jeudi l’EHC dans un communiqué.

L’équipe est composée de médecins, chirurgiens et thérapeutes, toutes et tous spécialistes du monde du sport ou des arts. Elle est réunie autour du Dr Stéphane Tercier, ancien responsable médical notamment des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Mélanie Wyss, syndique de la Ville de Morges, Olivier Audemars, membre du conseil d’administration de l’EHC, et Karim Boubaker, directeur d’Unisanté.