Mort d’un motocycliste âgé de 17 ans sur l’A12 à Vaulruz (FR)

Keystone-SDA

Un motocycliste de 17 ans a perdu la vie mercredi soir sur l’A12, à Vaulruz (FR), lors d’un accident impliquant plusieurs voitures. L’autoroute entre Bulle et Vaulruz a été temporairement fermée. La police enquête sur les circonstances exactes de l’accident.

1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments, de graves collisions se sont produites entre le motocycliste et trois voitures peu avant la sortie à Vaulruz, a indiqué jeudi la Police cantonale Fribourg. Tous circulaient en direction de Vaulruz lorsque, pour des raisons encore indéterminées, l’accident s’est produit.

Le motocycliste, grièvement blessé, est décédé sur les lieux de l’accident, précise le communiqué. Les trois automobilistes impliqués sont indemnes. La care team a été mandatée afin de prendre en charge les personnes présentes. Les pompiers du bataillon Sud sont intervenus afin d’éclairer les lieux.

Les véhicules impliqués ont été séquestrés à des fins d’enquête et enlevés par un service de dépannage. Le tronçon de l’autoroute entre Bulle et Vaulruz a été fermé à la circulation jusqu’à 5h30 ce jeudi.