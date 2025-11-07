La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Mort du prix Nobel américain pionnier de l’ADN, James Watson

Keystone-SDA

Le prix Nobel américain James Watson, qui a révolutionné la science en découvrant la structure de l'ADN avec son collègue Francis Crick, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé vendredi le Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), avec lequel il a travaillé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Son travail de pionnier de la science avait été terni par des propos racistes, qui l’avaient contraint à démissionner de son poste au sein de ce prestigieux laboratoire à l’âge de 80 ans. Mis au ban par une partie de la communauté scientifique, il avait décidé en 2014 de vendre aux enchères sa médaille du Nobel.

