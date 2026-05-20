Nestlé Waters: perquisitions sur les sites de Perrier et de Vittel

Keystone-SDA

Des perquisitions ont eu lieu simultanément mardi sur les sites de Perrier à Vergèze (Gard) et de Vittel (Vosges), propriétés de Nestlé Waters, dans le cadre d'une enquête ouverte après une plainte pour "tromperie", a appris mercredi l'AFP de source proche du dossier.

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(Keystone-ATS) Ces deux sites de production ont été perquisitionnés par les enquêteurs de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp), a-t-on précisé de même source, confirmant une information de franceinfo.

Des agents de la répression des fraudes ont aussi été mobilisés lors de ces opérations.

Interrogée par l’AFP, la direction de Nestlé Waters a confirmé «des inspections inopinées dans deux sites», ajoutant «coopérer pleinement avec les autorités concernées».

De son côté, le parquet de Paris, dont le pôle santé publique est saisi, n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

Les perquisitions ont été menées dans le cadre d’une information judiciaire après une plainte de l’ONG Foodwatch pour «tromperie».

Nestlé Waters est au coeur d’un scandale depuis qu’il a admis, début 2024, avoir utilisé par le passé des traitements interdits (charbon, UV) pour ses eaux.

Depuis, le géant agroalimentaire qui produit en France les eaux Perrier, Vittel, Contrex ou encore Hépar, a remplacé les traitements interdits par une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité a été contestée, l’eau minérale naturelle ne pouvant faire l’objet de désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques, sauf exception pour retirer du fer ou du manganèse considérés comme nocifs.

Nestlé Waters est ensuite passé à une microfiltration à 0,45 micron, ce qui l’a contraint à déposer en juillet 2025 de nouvelles demandes d’autorisation préfectorale pour pouvoir continuer à utiliser l’appellation «eau minérale naturelle».

Ces autorisations lui ont été accordées fin 2025 par le préfet du Gard pour ses forages «Romaine VI» et «Romaine VII» près de Vergèze, pour la marque Source Perrier, et par le préfet des Vosges sur les captages des eaux Contrex et Hépar.

Ces filtrages doivent servir, expliquait en février la préfecture des Vosges, à «la séparation des éléments instables: particules fines sablo-argileuses (…), particules physiques ou issues de biofilm pouvant être naturellement présentes dans les ressources, particules issues du traitement du manganèse».

Mais l’autorisation est soumise à la condition que la filtration «ne modifie pas l’eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels et n’a(it) pas pour objet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau», prévient l’État, qui oblige Nestlé Waters à contrôler la présence de micro-organismes dans l’eau avant et après chaque point de filtrage.