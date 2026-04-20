Neuchâtel: quand un déménagement donne lieu à une BD

Keystone-SDA

Le déménagement des collections du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel a donné lieu à la création d'une bande dessinée (BD). L'artiste MarieMo raconte les coulisses de ce transfert de plus d'un million d'objets.

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(Keystone-ATS) La Neuchâteloise a choisi comme personnage principal une mouette qui s’invite dans les locaux pour suivre les deux dernières années du déménagement des différentes collections du Muséum. «Les images sont parfois naturellement assez folles, quand par exemple un phoque est posé au-dessus d’un ours polaire», a déclaré lundi l’artiste.

Contrairement à d’autres de ses reportages illustrés qui traitaient de sujets plus dramatiques comme la mission de sauvetage à bord de l’Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerrannée, MarieMo a inséré quelques blagues dans son oeuvre. Cela ne l’a pas empêchée de devoir travailler avec la rigueur scientifique nécessaire pour dessiner avec exactitude certains insectes, qui lui ont donné du fil à retordre.

La BD «Collections bestiales» n’est pas destinée qu’à des enfants mais aussi à des adultes. «Elle raconte les défis de conservation, qui ne concernent pas que le Muséum, mais les musées dans leur ensemble», a expliqué Alexandre Grandjean, directeur des éditions Hélice Hélas.

«Il ne s’agit pas d’une fiction mais de relater une réalité. On trouvait super important de documenter ce déménagement», a expliqué Ludovic Maggioni, directeur du Muséum.

«Une vraie singularité»

«Ce musée détient un patrimoine incroyable», a ajouté le directeur. Des spécimens d’environ 170 pays figurent dans les collections. «C’est une vraie singularité pour une ville moyenne comme Neuchâtel, qu’il s’agit de préserver pour les générations futures», a-t-il précisé.

De nombreux spécimens du musée sont composés de matière organique, donc ne sont pas très stables dans le temps, s’ils ne sont pas conservés dans un lieu adapté. Avant de quitter les combles du Muséum pour le nouveau pôle muséal de la Ville de Neuchâtel, les différents spécimens ont passé une semaine dans un congélateur pour éviter de transporter avec eux des ravageurs.

Au total, 5000 mammifères, 15’000 oiseaux, un demi-million d’insectes, 17 tonnes de roches, fossiles ou cristaux ainsi que des livres et archives ont été transférés au pôle muséal. Les collections du Muséum y occupent 1200 m2.

L’endroit est constamment à une température de 15 à 18 degrés, ce qui ralentit le développement des ravageurs. Pour ceux qui résistent, des pièges y sont aussi installés.