Neuchâtel poursuit son soutien à l’inclusion dans le sport

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel poursuit son soutien à l’inclusion dans le sport, grâce à une nouvelle convention UNIFIED pour 2026-2027. Au terme de la phase-pilote achevée à fin 2025, il prolonge de deux ans son partenariat dans le cadre du plan d’action cantonal du sport.

(Keystone-ATS) Le programme UNIFIED promeut l’inclusion dans le sport et permet notamment aux personnes qui vivent avec un handicap d’accéder aux clubs et aux événements sportifs, ont indiqué mercredi les deux partenaires. Il a été lancé en 2023 en partenariat avec l’association Swiss Inclusive Sport.

La confirmation du soutien se matérialise par le renouvellement de la convention, désormais portée uniquement par le Service cantonal des sports (SSPO). Ce qui garantit la poursuite du programme pour la période 2026-2027 et doit contribuer «à une société plus inclusive», précise le communiqué.

Le programme a assuré en effet une «avancée significative» de l’inclusion dans le sport et fait du canton de Neuchâtel un pionnier en Suisse romande, au côté de Genève. Il est décrit comme une «véritable boîte à outils» destinée à promouvoir et à développer cet aspect intégratif de la vie en société.