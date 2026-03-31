Nick Cave, Sting, Moby, RAYE, Tyla et Deep Purple au Montreux Jazz

Nick Cave, Sting, Moby, RAYE, Tyla et Deep Purple au Montreux Jazz Keystone-SDA

Le Montreux Jazz Festival (MJF) a dévoilé mardi le programme de sa 60e édition et son grand retour sur le site du 2M2C. En tête d'affiche du 3 au 18 juillet: Nick Cave, Sting, RAYE, Moby, Deep Purple, The Roots, James Taylor, Van Morrison ou encore Tyla et Conan Gray.

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(Keystone-ATS) «C’est une année particulière à double titre: nous fêtons notre 60e anniversaire et notre retour au Centre des Congrès», a déclaré devant les médias Mathieu Jaton, directeur du festival. Après deux ans d’absence, le public va en effet retrouver les deux salles emblématiques du MJF au Montreux Music & Conventon Center (2M2C) flambant neuf: l’Auditorium Stravinski (4621 places) et le Montreux Jazz Lab (2293 places).

Le 2M2C accueillera aussi un Club Electro de 1000 places. Si l’originale et audacieuse Scène du Lac disparaît, la festive Lake House ainsi que d’autres scènes «off» sont conservées (douze au total et toutes gratuites), permettant au festival de garder son étendue le long des quais et du lac.

Pour cette édition 2026, les quelque 250’000 festivaliers attendus auront le choix parmi 67 concerts dans les deux salles principales et payantes, dont 39 exclusivités suisses. Le budget se monte à 30 millions de francs cette année. Outre les concerts «in», un programme gratuit sera annoncé le 3 juin prochain.

Départ en trombe

Le premier week-end montreusien démarre fort avec une soirée d’ouverture le vendredi sous l’impulsion de RAYE, présente pour la troisième fois de suite. Dans une salle du Stravinski métamorphosée à l’occasion d’un show unique et sur mesure, la chanteuse britannique conviera plusieurs invités spéciaux afin de célébrer six décennies de musique jazz, soul et pop, entre ses hits, des collaborations inédites et des classiques revisités.

Sting (samedi) et Nick Cave & The Bad Seeds (dimanche) compléteront ce week-end de lancement plein de charisme. Au Lab, c’est le chanteur-rappeur Eddy de Pretto qui ouvrira les feux avec la création «Lonely Club», mêlant musique et danse contemporaine en collaboration avec la chorégraphe Maud Le Pladec.

Moby, 30 ans d’attente

Pour Mathieu Jaton, l’un des événements de cette 60e édition est la toute première apparition au MJF de l’artiste new-yorkais de pop-électro Moby. «Cela fait 30 ans qu’on l’attend», a-t-il dit tout sourire. Il présentera son nouvel album «Future Quiet» et quelques-uns de ses grands tubes, le mercredi 15 juillet.

Autres temps forts du Stravinski: la soirée afro-américaine du 11 juillet avec The Isley Brothers (une première) puis The Roots, la soirée soul américaine en hommage à Nina Simone avec Joy Crookes et John Legend (9), la venue du Californien GIVĒON pour l’une de ses deux seules dates en Europe (10), le retour de Deep Purple 30 ans après leur premier MJF (13) et celui de la star italienne Jovanotti (16).

Dans les musiques actuelles, la Britannique PinkPantheress (6), la Sud-Africaine Tyla (8), la Suédoise Zara Larsson (12), l’Ecossais Lewis Capaldi (14), le phénomène pop californien Conan Gray (7) ou le rappeur anglais Loyle Carner (17) sont à mettre en vedette.