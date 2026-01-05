Nicolas Maduro plaide non coupable devant un tribunal de New York

Keystone-SDA

Le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé samedi par l'armée américaine, a plaidé lundi non coupable à New York des accusations de trafic de drogue retenues contre lui. Il a assuré être "toujours le président" de son pays.

1 minute

(Keystone-ATS) «Je suis innocent, je ne suis pas coupable. Je suis un homme honnête», a lancé, selon CNN, l’ancien leader de 63 ans devant le juge du Southern District de Manhattan qui lui a signifié officiellement son inculpation pour quatre chefs d’accusation. Comparaissant à son côté, son épouse Cilia Flores, 69 ans, a également plaidé non coupable.

Quelques dizaines de partisans et opposants du président se sont massés aux abords du tribunal, se faisant face. «Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, et c’est le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu de toute ma vie», dit Angel Montero, Vénézuélien de 36 ans.

Dans le même temps à Caracas, de nombreux députés ont scandé «Allez Nico» en soutien à leur président défait, lors de l’ouverture d’une nouvelle session de l’Assemblée nationale.