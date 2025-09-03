Non jurassien à la réduction des subventions à Jeunesse+Sport

Keystone-SDA

Les députés jurassiens dénoncent à leur tour la réduction de 20% des subventions Jeunesse+Sport (J+S) dès 2026 décidée par la Confédération. Ils ont adopté mercredi à l'unanimité une résolution demandant d'abandonner cette mesure et d'assurer la pérennité de J+S comme politique nationale de promotion du sport, de la santé et de la cohésion sociale.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans le canton du Jura, ce sont environ 9000 jeunes qui bénéficient chaque année du programme par le biais de 700 cours et camps, générant 882’000 francs de subventions J+S en 2024, a relevé l’auteur de la résolution, le socialiste Joël Burkhalter.

Dans le cadre de son budget 2026, le Conseil fédéral a annoncé en juin dernier une réduction de 2,2 millions de francs des subventions allouées au programme J+S. Pour les signataires de la résolution, une réduction de 20% des montants versés aurait un impact significatif sur l’offre. L’examen du texte n’a donné lieu à aucun débat.

Les cantons romands à l’unisson avaient protesté au début du mois de juillet contre les coupes prévues par la Confédération au programme J+S. Les six ministres des sports des cantons romands avaient écrit une lettre au conseiller fédéral Martin Pfister pour exprimer leur inquiétude.