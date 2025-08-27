Nouvel aménagement pour la place Georges-Python à Fribourg
La Ville de Fribourg lancera dès lundi des travaux de réaménagement au sud de l'emblématique place Georges-Python. Inaccessible au public, le lieu sera transformé en un espace public "verdoyant et convivial", valorisant le hêtre pourpre et le Mémorial des Grenadiers.
(Keystone-ATS) Aujourd’hui principalement occupé par un massif de lauriers nains, l’espace situé au sud de la place sera transformé en un espace public de rencontre, de mémoire et de fraîcheur. Le tout «au cœur de Fribourg», ont indiqué mercredi les autorités communales.
Le nouvel aménagement, d’une superficie de 103 mètres carrés, a été conçu pour répondre à plusieurs usages, précise le communiqué. A l’est, un espace sera réservé aux deux-roues, séparé de la placette par une haie de charmilles apportant davantage d’intimité.
Ilôts de chaleur
Au centre, un lieu convivial prendra forme sous l’ombre généreuse du hêtre, avec des bancs et des tables de pique-nique, ainsi qu’une vue ouverte sur la Basse-Ville. Enfin, à l’ouest, le Mémorial des Grenadiers sera légèrement déplacé.
Dans une démarche «écoresponsable», les matériaux existants seront réutilisés autant que possible. Le remplacement du revêtement bitumineux par du gravier-gazon favorisera la perméabilité des sols et contribuera à la lutte contre les îlots de chaleur.