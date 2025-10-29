Nouvelle politique de l’habitat et du logement pour Fribourg

La Ville de Fribourg adopte une nouvelle politique de l’habitat et du logement. L'objectif consiste à répondre aux "enjeux sociaux, urbains et environnementaux" liés aux déséquilibres constatés sur le marché immobilier communal.

(Keystone-ATS) La démarche vise à préserver la qualité de vie de la population, à promouvoir un développement urbain durable et adapter l’offre aux besoins notamment des familles et des seniors, a indiqué mercredi la Ville de Fribourg. L’offre actuelle manque de diversité, ont relevé les autorités devant la presse.

En effet, les appartements de 4,5 pièces et plus sont rares, alors que les logements de petite taille et financièrement accessibles font défaut. La situation entraîne le départ de nombreux ménages avec enfants et limite les possibilités de relogement des seniors, a précisé la commune dans son communiqué.

Trois orientations

Face au constat, la Ville de Fribourg a fait part de sa détermination à vouloir «favoriser un changement d’approche avec un programme de mesures axé en premier lieu sur les familles et les seniors». Si elle entend agir en priorité sur ce public, elle ne laissera pas pour autant le reste des habitants de côté.

Le programme repose sur trois orientations majeures: garantir durablement une haute qualité de vie pour toute la population, ajuster l’offre de logements tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et encourager la création de quartiers durables conciliant les dimensions sociales, économiques et environnementales.

Objectifs et mesures

La mise en œuvre de cette politique s’inscrira dans une démarche «globale et coordonnée» avec les autres domaines d’action publique tels que l’urbanisme, l’environnement, la mobilité, l’économie, la culture et la cohésion sociale. Huit objectifs de coordination et 20 mesures concrètes ont été définis par ailleurs.

Parmi celles-ci figurent la réalisation de projets «exemplaires» sur les terrains communaux et le renforcement de la collaboration avec les propriétaires et promoteurs immobiliers. L’idée consiste ici à favoriser les «bonnes pratiques architecturales, environnementales et sociales».