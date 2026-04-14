Nyon: 1000 habitants photographiés pour un projet participatif

Keystone-SDA

Dresser le portrait de la population nyonnaise d'aujourd'hui? La Ville de Nyon (VD) invite 1000 habitants et habitantes à se faire photographier dans le cadre d'un projet participatif. Objectif: prolonger l'héritage de Louis Kunz, pionnier local de la photographie, qui sera au coeur d'un projet d'exposition dès 2027.

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(Keystone-ATS) «Cette démarche fait écho au regard de Louis Kunz avec une approche contemporaine, souligne le municipal en charge de la culture Alexandre Démétriadès dans un communiqué. Nous invitons chacune et chacun à contribuer à une mémoire collective, vivante et en devenir.»

Plus concrètement, les Nyonnais et Nyonnaises sont conviés à une trentaine de rendez-vous jusqu’en janvier 2027 dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. «Familles, couples, personnes seules et même animaux de compagnie sont invités à se faire photographier», gratuitement, en se présentant directement sur place ou en s’inscrivant au préalable.

La population sera «captée» par l’association Focale, porte-étendard de la photographie documentaire en Suisse, à qui le mandat a été confié. Plus d’une dizaine de photographes sont impliqués dans le projet.

Un vaste projet

«Portrait d’une ville» a été pensé dans le cadre d’un vaste programme d’expositions dédié au Fonds Kunz prévu dès 2027. Les clichés devraient être présentés dans une salle dédiée à cette occasion.

Celui qui a photographié et documenté la société nyonnaise entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sera à l’honneur dans les trois musées de la région, au Château de Nyon, au Musée du Léman et au Musée romain, dans le nouvel espace culturel L’Interlude-Bibliothèque ainsi que dans plusieurs endroits en ville.

Louis Kunz (1832-1900), cocher, municipal, député, juge, mais surtout photographe reconnu pour la qualité technique et artistique de son travail, a fait des portraits sa spécialité. Installé à la rue Saint-Jean en 1866, il s’est formé à Naples chez le photographe français Alphonse Bernoud et les célèbres frères italiens Alinari.

Les plaques photographiques en verre issues de l’Atelier Kunz sont sauvegardées dans le Centre des collections et comptent près de 14’000 clichés portraits. La Ville ambitionne de numériser, de restaurer et de mettre en valeur ce fonds photographique d’envergure depuis plusieurs années.