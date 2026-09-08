Oerlikon vise 2 milliards de francs de ventes d’ici 2030

Keystone-SDA

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Le groupe industriel zurichois Oerlikon compte dépasser la barre des 2 milliards de francs de chiffre d'affaires d'ici quatre ans, représentant une croissance organique des ventes de 6% par an hors effets des devises.

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(Keystone-ATS) Après sa réorganisation, l’entreprise s’est spécialisée dans les domaines de l’aéronautique, de l’électrification, l’industrie des semiconducteurs et la défense, a-t-elle énuméré mardi dans un communiqué publié à l’ouverture de sa journée dédiée aux investisseurs.

«Cette large présence sur le marché réduit la dépendance vis-à-vis de produits, de clients ou de marchés finaux spécifiques», a expliqué Oerlikon. Ce dernier vise par ailleurs une marge brute d’exploitation (Ebitda) supérieure à 20% et un rendement des capitaux (Roce) au-delà de 10% d’ici 2030.

«Au cours des dix dernières années, nous avons transformé Oerlikon en une entreprise industrielle spécialisée et exclusivement dédiée à son coeur de métier dans les traitements de surface», a complété le président exécutif Michael Süss.

En 2025, la société avait dégagé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de francs et une marge Ebitda de 17,3%.