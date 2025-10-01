Oktoberfest à Munich interrompue après un incendie et une explosion

Keystone-SDA

La célèbre Fête de la bière à Munich a été interrompue mercredi pendant plus de sept heures, après des menaces proférées à son encontre par l'auteur présumé d'un incendie et d'une explosion dans un autre quartier, qui s'est suicidé à la suite d'un "conflit familial".

(Keystone-ATS) Un Allemand de 57 ans est soupçonné d’avoir blessé sa mère de 81 ans et sa fille de 21 ans, ainsi que d’avoir mis le feu et provoqué une déflagration à l’intérieur de leur demeure située dans la capitale bavaroise, dans le sud de l’Allemagne, a précisé la police.

La mère du suspect, elle-même de nationalité allemande, et sa fille, germano-brésilienne, sont actuellement à l’hôpital, a-t-elle ajouté.

L’auteur présumé de ces actes s’est ensuite donné la mort près d’un lac, non loin du lieu du drame. Découvert grièvement blessé par la police, il a succombé à ses blessures peu de temps après.

«Une lettre écrite par le suspect a été trouvée à proximité» de l’endroit où se sont produits les faits, a raconté la police, dans un communiqué.

«Elle contenait une menace non spécifique d’attentat à l’explosif en référence à l’Oktoberfest», qui accueille chaque jour des centaines de milliers de personnes.

Des explosifs dans le sac à dos

Dans le sac à dos du suspect, il y avait des explosifs qui ont dû être désamorcés, a poursuivi la police.

Des engins explosifs ont également été découverts dans la maison.

Considérée comme la plus grande fête foraine du monde, la Fête de la bière commence habituellement en semaine à 10h00 et finit à 23h00 heure locale.

Mais les autorités ont préféré différer son ouverture pour fouiller de fond en comble l’immense prairie couverte de tentes bavaroises et de stands vendant à profusion bières et saucisses à des visiteurs du monde entier.

Les personnes employées pour l’événement, qui se déroule cette année du 20 septembre au 5 octobre, avaient été sommées de quitter les lieux.

Dans une publication sur Instagram, le maire de Munich, Dieter Reiter, qui avait évoqué dans la matinée un «danger pour l’Oktoberfest», a annoncé que l’ordre de fermeture était levé.

«L’Oktoberfest rouvre aujourd’hui à partir de 17h30» après le «feu vert» donné par la police, a-t-il dit.

Il y a 45 ans, le 26 septembre 1980, un attentat attribué à l’extrême droite avait fait 13 morts et plus de 200 blessés à l’Oktoberfest.

En 2024, la Fête avait accueilli 6,7 millions de visiteurs.