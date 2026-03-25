ONU: le Conseil des droits de l’homme condamne l’Iran pour Ormuz

ONU : le Conseil des droits de l'homme condamne l'Iran pour le blocus du détroit d'Ormuz Keystone-SDA

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne les restrictions iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Mercredi lors d'un débat urgent à Genève, il a dénoncé les attaques de la République islamique contre les pays du Golfe et contre la Jordanie.

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(Keystone-ATS) Dans une résolution approuvée par consensus, l’organe condamne toute manoeuvre iranienne pour «fermer, obstruer ou interférer» avec le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Il dénonce «dans les termes les plus fermes» les attaques de la République islamique dans la région et relaie une préoccupation sur les frappes contre les sites énergétiques.

Il dénonce également toutes les violations du droit international humanitaire (DIH) et des droits humains. Et il demande des réparations «rapides» et «adaptées» pour les dommages provoqués par Téhéran.

Auparavant, le haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk avait de son côté affirmé que «des Etats flirtent avec une catastrophe totale» en multipliant les tirs de missile. Il a mis en garde contre le danger pour tout le Moyen-Orient et même au-delà.

L’Autrichien a aussi déploré les attaques grandissantes contre des zones résidentielles en Iran. Près de 1500 personnes ont été tuées. Et un millier d’autres ont succombé au Liban dans des frappes israéliennes.

Suisse pas entièrement satisfaite

Mais le haut commissaire fait remarquer que les conséquences sont observées aussi en Syrie, en Irak ou encore dans les territoires palestiniens. Devant le Conseil, l’ambassadeur iranien Ali Bahreini a ensuite mis en garde tous ses voisins face à Israël et contre un démantèlement de l’ordre régional. «Après l’Iran, vous deviendrez des cibles plus accessibles», a-t-il ajouté.

La Suisse prend elle «au sérieux les préoccupations sécuritaires» des pays du Golfe et de la Jordanie, a estimé de son côté une responsable de la mission suisse à l’ONU à Genève. Berne a répété que, selon elle, les Etats-Unis et Israël violent le principe de non-recours à la violence et que Téhéran dépasse le droit à la légitime défense.

Et la Suisse a aussi fait remarquer que les questions de paix et de sécurité devraient être abordées plutôt au Conseil de sécurité de l’ONU à New York. De même, la résolution ne reflète pas tous les volets du conflit, ajoute-t-elle. D’autres pays ont également contesté la référence aux violations de la paix et de la sécurité, une prérogative du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’Iran et ses alliés chinois et cubain contrattaquent. Mercredi matin, le président du Conseil a lui annoncé qu’un autre débat urgent aurait lieu vendredi matin à leur demande.