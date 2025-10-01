La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora

Keystone-SDA

OpenAI a dévoilé mardi une nouvelle application mobile, baptisée Sora, sur laquelle les utilisateurs génèrent des vidéos grâce à l'intelligence artificielle (IA). La plateforme est présentée comme un réseau social.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Pour l’instant accessible qu’à un nombre restreint d’utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada, elle s’appuie sur le dernier modèle vidéo d’IA générative d’OpenAI, Sora 2, successeur de Sora, sorti en février 2024 et dont le nom générique a été repris pour cette application.

Sora arrive moins d’une semaine après Meta Vibes, un nouveau fil disponible sur l’application Meta AI destiné à partager des vidéos IA. A la mi-septembre, YouTube a, de son côté, introduit de nouveaux outils de génération de vidéos IA, tandis que les contenus IA pullulent désormais sur TikTok.

Des vidéos IA

Dans une vidéo de démonstration, Thomas Dimson, ingénieur d’OpenAI, a décrit la configuration de Sora comme «une interface familière si vous avez déjà utilisé les réseaux sociaux».

Mais à la différence de TikTok ou YouTube, «tout le contenu qui s’y trouvera aura été généré par IA», ajoute-t-il. «Ce n’est pas posté par des ‘bots’ [faux comptes automatisés]. C’est mis en ligne par des humains, mais c’est entièrement créé par IA».

L’idée générale est de produire des vidéos IA, mais aussi d’interagir avec les contenus postés par ses relations. L’application offre ainsi d’insérer, avec son autorisation, une personne dans une vidéo, sur simple demande en langage courant, option appelée Cameo.

OpenAI n’a pas donné de date d’ouverture de l’application à l’ensemble des internautes.

