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Oui à la réforme du service civil, impasse sur l’initiative UDC

Keystone-SDA

La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Pour l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions", l'issue du vote est encore floue.

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(Keystone-ATS) Si le peuple avait voté début mai sur l’initiative UDC «sur la durabilité», 47% des personnes l’auraient acceptée et 47% l’auraient rejetée. La part des indécis se monte à 6%. L’institut gfs.bern, qui a réalisé l’enquête, parle de situation «d’impasse».

Environ 80% des personnes indiquent avoir une intention ferme de voter pour ou contre le projet.

Actuellement, la modification de la loi sur le service civil a été acceptée à 52% et refusé à 40% par les sondés. Huit pourcent des sondés restent indécis.

Le sondage a été réalisé par l’institut gfs.bern entre le 20 avril et le 3 mai auprès de 19’728 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

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