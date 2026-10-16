Panzani veut fusionner avec le portugais Cerealis

Keystone-SDA

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Le groupe Panzani, bien connu pour ses pâtes, et le portugais Cerealis sont entrés "en négociations exclusives" en vue de la création d'un groupe agroalimentaire "indépendant et diversifié", ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué commun.

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(Keystone-ATS) L’opération, si elle a lieu, réunira «deux entreprises reconnues et complémentaires en termes d’implantations géographiques, de portefeuilles de produits et de savoir-faire industriel», précisent-ils.

Panzani, qui produit et vend des pâtes sèches, du couscous et des sauces, est présent en France, aux Pays-Bas et en Europe centrale. Son siège est à Lyon et l’entreprise est contrôlée par le fonds d’investissement CVC Capital Partners. Son chiffre d’affaires était de 620 millions d’euros en 2025.

Cerealis est un groupe familial portugais, présent au Portugal, en Espagne, République tchèque et Pologne. Il fabrique et vend des pâtes sèches, des céréales pour le petit-déjeuner, des barres céréalières, des biscuits et de la farine. Son siège est à Porto.

Il appartient aux familles Moreira Da Silva et Silva Domingues, et à la société d’investissement Sofina. Son chiffre d’affaires était de 400 millions d’euros en 2025.

A l’issue du rapprochement, le nouvel ensemble aurait «un actionnariat européen stable et de long terme», avec «les actionnaires actuels de Cerealis, aux côtés de CVC Capital Partners, qui conserverait une participation minoritaire».

Le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d’affaires annuel consolidé de quelque un milliard d’euros, avec 1.800 salariés, devenant ainsi «un acteur agroalimentaire de premier plan», selon le communiqué.

Si le projet est mené à bien, Panzani et Cerealis conserveront «une organisation décentralisée, préservant l’autonomie opérationnelle et industrielle de chacune des deux entreprises», ajoutent-elles.

Panzani gardera son siège à Lyon, sous la direction de son PDG actuel, Albert Mathieu dont «le périmètre serait étendu aux activités du nouvel ensemble en Europe centrale».

Cerealis restera une entreprise portugaise, avec son siège à Porto, sous la direction de Paula Meireles, sa directrice générale actuelle, pour les activités ibériques et marques de distributeur

L’actuel vice-président de Cerealis, Pedro Moreira da Silva, assurerait lui la conduite d’ensemble du nouveau groupe et piloterait les initiatives communes aux deux entreprises.

Ce projet est soumis à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel, et aux autorisations règlementaires.

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