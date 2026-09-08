Pas d’obligation pour les restaurants bernois d’accepter le cash

Keystone-SDA

Partager

Les restaurants, hôtels, cafés ou bars du canton de Berne ne seront pas obligés d'accepter de l'argent liquide. Le Grand Conseil a refusé mardi par 99 voix contre 47 et 5 abstentions une motion chargeant le gouvernement d'élaborer une base légale pour que les consommateurs puissent payer en espèces dans tous ces établissements.

1 minute

(Keystone-ATS) Depuis plusieurs années, les établissements dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration sont de plus en plus nombreux à refuser les paiements en espèces, n’acceptant que les moyens de paiement électroniques ou numériques, relèvent les signataires de la motion, des élus du camp bourgeois.

Ce phénomène conduirait selon eux à une discrimination à l’égard des personnes ne disposant pas de moyens de paiement numériques. Il toucherait les personnes âgées, les jeunes sans carte de crédit, les personnes sans compte bancaire ou les citoyens qui souhaitent payer en espèces pour des raisons de protection des données et de respect de la vie privée.

Le Grand Conseil bernois n’a pas suivi cette argumentation et s’est rallié à la recommandation du Conseil-exécutif. Il relève que cette obligation ne s’appliquerait qu’à un seul secteur, la restauration. Cette mesure restreindrait aussi la liberté économique des entreprises.