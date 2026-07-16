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Pas de menu vegan en prison: la CEDH condamne la Suisse

Keystone-SDA

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la Suisse pour avoir violé le droit à la liberté de pensée et de conscience de deux militants antispécistes. La Suisse aurait dû leur fournir une alimentation entièrement vegan en prison et à l'hôpital.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les deux militants antispécistes avaient été arrêtés pour avoir participé à des actions de dégradation de biens. L’un a été placé en détention provisoire pendant près d’une année à Champ-Dollon (GE), alors que l’autre a été interné dans un hôpital psychiatrique pendant deux mois.

Tous les deux avaient demandé un régime alimentaire strictement vegan, sans succès. Ils ont porté l’affaire devant la CEDH en alléguant une violation de leur liberté de pensée, de conscience (art. 9 de la Convention des droits de l’homme).

Les juges de Strasbourg leur donnent raison dans leur arrêt, en reconnaissant que le véganisme, en tant que conviction éthique sincère et cohérente, relève de la protection de la liberté de conscience.

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