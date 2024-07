Pas de retour à la normale avant jeudi pour le trafic TGV

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Le trafic des TGV, à l’arrêt mercredi dans une partie de la France après de violents orages et des chutes d’arbres sur les voies, reviendra à la normale jeudi. Les TGV reliant Paris à Lausanne et Genève ont été supprimés.

Interrompues vers 07h40 sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, “les circulations reprennent très progressivement sur la LGV Sud-Est car une seule voie est utilisable”, a assuré la SNCF dans son dernier point de situation, à 17h00.

“Trois TGV sur 4 en moyenne devraient circuler” en fin de journée, selon la compagnie qui promet une “reprise normale des circulations demain”, jeudi et en attendant, appelle les passagers concernés par des annulations de train à reporter leur voyage. Sur la ligne classique, le trafic a repris à 14 heures mais reste “très perturbé et ne permet pas la circulation de trains supplémentaires”.

Selon la SNCF, une “mini-tornade” dans le nord de la Bourgogne a couché de nombreux arbres sur les voies, rapides et classiques, touchant des alimentations électriques et impliquant d’importants travaux de remise en état. Avec quelque 80’000 voyageurs “impactés”. Dans la matinée, la décision a été prise de ramener en gare tous les trains en ligne, a indiqué la compagnie publique.

Suisse pas épargnée

La Suisse n’est pas épargnée. Les TGV reliant Lausanne et Genève à Paris sont supprimés, ont indiqué les CFF qui déconseillent les voyages dans la capitale française. Ceux entre Zurich et Bâle et Paris sont déviés et doivent compter avec des retards, a précisé l’ex-régie fédérale à l’agence de presse Keystone-ATS.

Les CFF échangent ou remboursent les billets pour mercredi, précise-t-elle. Les trains italiens de Trenitalia étaient également fortement perturbés, l’un d’entre eux ayant enregistré un retard de plus de 5h.

A l’origine des problèmes, “un arbre est tombé sur la ligne à grande vitesse, qui a été heurté par un TGV lancé à pleine vitesse”, a expliqué à l’AFP Séverine Lepère, directrice générale adjointe Ile-de-France de SNCF Réseau.

“Il n’y a pas de blessés à bord”, a-t-elle ajouté. Le transfert vers un autre train des deux rames immobilisées transportant 350 passagers chacune (Lyon-Rennes et Lyon-Nantes) a été mené dans l’après-midi sous les applaudissements des passagers bloqués, selon des images fournies par la SNCF.

“Coïncidences fâcheuses”

L’accident est survenu dans l’Yonne (entre Paris et Dijon), non loin du site du Vergigny où une tentative de sabotage avait été déjouée la semaine dernière. Les sabotages concertés menés au même moment sur trois autres axes ferroviaires majeurs avaient provoqué une pagaille monstre le jour de la cérémonie d’ouverture des JO, à une période de grand départ pour les congés d’été.

L’épisode météo de mercredi a paralysé le trafic LGV sur l’axe Paris/Dijon/Lyon et perturbé les liaisons ferroviaires au sud de Lyon. A Paris, comme à Lyon ou à Marseille, des passagers désorientés tentaient de trouver des solutions de secours face aux retards et annulations.

Des orages très violents ont balayé l’Yonne tôt mercredi matin, avec des vents frôlant les 100 km/h. “Décidément, ce sont des coïncidences fâcheuses, mais c’est ainsi”, a réagi le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete lors d’une visite à la direction des routes d’Ile-de-France, en pointant dans la matinée les “difficultés d’accès” des agents sur les sites perturbés.