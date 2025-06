Passionvinyl Festival revient pour sa 6e édition à Mézières (FR)

Keystone-SDA

La 6e édition du Passionvinyl Festival se déroulera de vendredi à dimanche au château de Mézières (FR). L'événement, qui comprend une bourse aux vinyles, accueillera plusieurs groupes, dont Soldat Louis et Bernard Minet.

(Keystone-ATS) Le public pourra aussi écouter des groupes de reprises tels que Naty Jane ou Metallikids, ce dernier pour les familles et enfants, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Côté découverte, Peacebone et Lozange figurent au programme et, pour les amateurs d’ »afterworks », DJ Cha et Got Blues lanceront les festivités.

Le Musée du papier peint proposera lui une bourse aux vinyles ainsi qu’une exposition sur la musique en général, précise le communiqué. Initiés ou curieux pourront admirer une collection de phonographes et de gramophones accompagnés de vieux appareils sonores, acheter des créations artisanales et des platines vinyles modernes.

Les organisateurs promettent encore au public de pouvoir contempler une collection inédite d’albums vinyles basée sur des musiques de films. A signaler encore, côté animation, que le samedi à partir de 11h00 les nostalgiques pour s’essayer au « blind test » concernant les années Dorothée.