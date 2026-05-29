Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals de l’été

Keystone-SDA

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, a annoncé vendredi l'annulation de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre. Il ne jouera donc pas à Pully fin juin.

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(Keystone-ATS) Le chanteur français a pris cette décision pour ne pas «troubler la sérénité de ces manifestations», a indiqué sa société de production. Le concert prévu le 25 juin au Pully Live Festival est finalement annulé. Son concert, prévu le 26 juin Bellarena Indoor Festival à Fribourg, avait déjà été reporté.

«Plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l’organisation sereine de leurs événements. Nous ne souhaitons en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension», a écrit dans un communiqué 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel. Ses dates de tournée prévues hors festivals sont elles maintenues.

Tout est allé très vite: début mars, Patrick Bruel se réjouissait encore sur son compte Instagram d’une tournée événement jouée à guichets fermés.

Mais depuis, les révélations se sont multipliées. Une trentaine de témoignages ont été recueillis par Mediapart et la justice s’est emparée du dossier. Le parquet de Nanterre est notamment saisi de quatre plaintes pour viol en France, tandis qu’une enquête judiciaire est ouverte en Belgique. Le chanteur est également visé par des accusations d’agression sexuelle.

Patrick Bruel a renoncé à participer au concert des Enfoirés en janvier. Plusieurs radios françaises ne diffusent plus ses chansons, une décision également suivie par plusieurs radios romandes comme LFM, Radio Fribourg ou Option Musique, a-t-on appris vendredi soir à Forum et au 19h30 de la RTS. Malgré ces pressions, l’artiste a continué à se produire au théâtre cette semaine. Mercredi à Paris, une représentation a été interrompue par des militantes féministes.

Au 19h30 vendredi soir, le directeur du Pully Live Festival, Michel Marguerat, explique que la décision de maintenir puis d’annuler le concert s’est inscrite dans des discussions avec le management de l’artiste: «Nous devions tenir compte de réalités économiques», a-t-il déclaré.

Le poids financier

Interrogé sur le poids des considérations financières, il précise: «Les impératifs économiques sont certes très différents selon les festivals. De notre côté, nous étions sold out.» Il affirme également que les décisions prises par d’autres festivals ne sont pas directement comparables: «Patrick Bruel n’était par exemple pas programmé au Paléo cet été».

Si Patrick Bruel était venu à Pully, le directeur indique que des mesures avaient été envisagées pour protéger les collaboratrices du festival: «On avait pris des mesures, mais on sentait bien ces derniers jours que nous n’y arriverions pas. Les discussions se sont durcies avec le management de l’artiste.»

«Le Paléo a trouvé une entente en 2022, qui est restée confidentielle. Lorsque nous avons signé l’artiste en 2025, nous n’en avions absolument pas connaissance. Cela aurait évidemment changé la donne s’il y avait eu une condamnation à ce moment-là», a-t-il encore souligné.