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Peine d’emprisonnement de 4 ans et demi pour un ex-cadre des CFF

Keystone-SDA

Le Tribunal pénal fédéral a condamné le principal accusé dans l'affaire de fraude aux CFF à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 7 mois. L'homme de 54 ans a "trompé de manière frauduleuse" son employeur, a déclaré le président du tribunal lors du jugement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Tribunal pénal fédéral a reconnu l’homme de 54 ans coupable de gestion déloyale des intérêts publics, d’escroquerie par métier, de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres. Il a été acquitté du chef d’accusation d’infraction à la loi sur les armes. Les trois coaccusés, reconnus coupables de complicité, ont été condamnés à des peines allant de 19 à 26 mois. La sœur de l’accusé a été acquittée.

«Le principal accusé a escroqué sans scrupules son propre employeur», a déclaré le président du tribunal lors du prononcé du jugement. Il a également souligné la longueur de la période pendant laquelle les faits ont été commis.

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