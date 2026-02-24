Pharmacies bernoises informées sur la violence chez les seniors

Keystone-SDA

Le canton de Berne aide à son tour les pharmacies à gérer les suspicions de violence de couple chez les seniors. Le personnel a accès dès maintenant à une formation en ligne dans le domaine de la lutte contre la violence domestique.

(Keystone-ATS) L’objectif est d’aider les personnes qui suivent cette formation à réagir de manière appropriée face à une suspicion de violence domestique, à réaliser un entretien confidentiel et à indiquer des offres de soutien, relève mardi le canton de Berne. Les seniors ont tendance à chercher de l’aide dans leur entourage plutôt qu’à s’adresser à des services spécialisés ou à la police.

Cette formation en ligne s’adresse aux pharmaciens, aux assistants en pharmacie et aux droguistes qui exercent leur activité dans une officine du canton de Berne. Le nouvel outil, déjà disponible en Suisse romande, propose des clés de détection des violences comme la présence d’hématomes, des troubles émotionnels ou des abus médicamenteux.

Selon des chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui datent de 2024, 16% des homicides dans le cadre domestique ont pour victimes des femmes de plus de 70 ans.