PIB vaudois: perspectives assombries pour 2026

Keystone-SDA

La croissance du produit intérieur brut vaudois (PIB) devrait ralentir en 2026, avec une progression attendue entre 0,8% et 1,1%. La commission Conjoncture vaudoise estime qu'un rebond à 1,3% - 1,4% est ensuite possible en 2027, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

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(Keystone-ATS) «Le niveau d’incertitude a encore augmenté ces dernières semaines en raison de la guerre au Moyen-Orient. La croissance devrait ralentir cette année, après une année 2025 chahutée par le virage de la politique commerciale américaine et une hausse du PIB de 2,4%, soutenue par la constitution de stocks aux Etats-Unis avant la hausse des droits de douane ainsi que par une demande intérieure robuste», écrit cette commission dans son communiqué.

«Le degré d’incertitude est très élevé: outre le conflit au Moyen-Orient, la situation géopolitique et la politique commerciale américaine, d’autres facteurs de risque résident notamment dans l’endettement de certains pays ou l’évolution du cours du franc», prévient-elle.

Bonne résistance

Les indicateurs de la commission Conjoncture vaudoise, relevés fin mars, montrent «une marche des affaires résistante». «Dans l’industrie, la construction et les services, la demande intérieure reste robuste. Une majorité d’entrepreneurs tablent sur des perspectives à six mois stables ou positives, bien que de manière moins nette par rapport à l’an dernier», écrit-elle.

«En raison du degré élevé d’incertitude, les prévisions par branche sont à considérer avec prudence. Toutefois, certaines tendances se dégagent et montrent la robustesse de la demande intérieure», poursuit-elle.

Une croissance modérée (entre 0,5% et 2%) pourrait bénéficier aux services aux entreprises et activités immobilières ainsi qu’aux services financiers en 2026, suivie d’une forte croissance (plus de 2%) en 2027. Dans la construction ainsi que dans les services publics et parapublics, une croissance modérée se dessine pour cette année comme pour l’an prochain.

Quant aux fabricants de machines, d’instruments de précision et de montres, après plusieurs années difficiles, ils pourraient rebondir et afficher une forte croissance cette année et en 2027. A l’inverse, après une forte croissance en 2026, le commerce de gros et de détail pourrait connaître une stagnation l’an prochain.

Dans les transports et les communications ainsi que dans l’hôtellerie-restauration, une baisse modérée (entre -0,5% et -2%) est attendue cette année et en 2027. Quant à la chimie-pharma, après plusieurs années dynamiques, elle pourrait connaître une forte baisse (plus de -2%) de l’activité en 2026 et en 2027.

Prévisions nationales du Seco

Au niveau national, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) table sur une croissance de 1,0% en 2026. Il a aussi étudié un scénario de poursuite du conflit cette année avec une détente l’an prochain, qui ramènerait la croissance à 0,8% cette année. Pour 2027, les prévisions portent sur une reprise, avec une hausse du PIB de 1,6% à 1,7%.

Publiées quatre fois par année, les prévisions du PIB vaudois sont élaborées par la commission Conjoncture vaudoise, un partenariat entre l’Etat de Vaud (SPEI), la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), la Banque cantonale vaudoise (BCV) et les principales associations de branches du canton. La prochaine publication des prévisions est prévue pour juillet 2026.