Plainte pénale de la Caisse genevoise de prêts sur gages pour vol

Keystone-SDA

A Genève, des objets de valeur déposés par des clients ont été volés à la Caisse publique de prêts sur gages (CPPG). Le dommage se monterait à plus de 600'000 francs, selon la RTS. Une enquête pénale est en cours.

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(Keystone-ATS) «La Caisse de prêts sur gages a déposé une plainte pénale pour vol», a indiqué mercredi à Keystone-ATS le Département des finances, comme l’a révélé la RTS mardi. L’autorité de surveillance de l’établissement de droit public ne confirme pas le montant du dommage et ne fait aucun autre commentaire en raison de l’enquête en cours.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé mercredi la nomination de Fabienne Bertolucci à la présidence du conseil de la CPPG. Cette spécialiste reconnue du contrôle financier et de l’accompagnement des entreprises succède à Lorella Bertani, qui a récemment démissionné «pour des raisons personnelles». Elle devra notamment accompagner la CPPG dans la modernisation de sa gouvernance.