Plan d’économies: le National se montre plus généreux que prévu

Le financement du musée de la Croix-Rouge sauvé de justesse Keystone-SDA

Le National s'est largement aligné sur le Conseil des Etats sur le plan d'économies 2027-2029 à l'issue de plus de 12 heures de débats. Il s'est même montré plus généreux, sur les fonds alloués à la formation par exemple. Le dossier repart aux Etats.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les députés ont décidé au total d’accorder 40 millions de plus que le Conseil des Etats à la formation. Ils ont décidé d’épargner la filière de la médecine et la formation continue des coupes prévues dans le plan d’allègement du Conseil fédéral.

Le paquet, pensé pour prévenir un trou dans les caisses ces prochaines années, prévoit une épargne de 8,5 milliards entre 2027 et 2029. Le Conseil des Etats l’a réduite d’un tiers, à 5,5 milliards, lors de la session de décembre.

Il avait déjà bien diminué les coupes dans la recherche et la formation, le transport et l’environnement. Ces postes sont ceux les plus fortement touchés.

Agriculture épargnée

Le National a largement suivi la ligne du Conseil des Etats, quitte à aller contre l’avis de sa commission. Le sort réservé à l’agriculture en est le meilleur exemple.

Le lobby agricole a obtenu gain de cause en faisant renoncer la Chambre à des coupes, certes plus basses que celles voulues par le gouvernement. L’agriculture se voit donc pratiquement exemptée de mesures d’économie, pour le plus grand dam de la gauche et d’une partie du PLR.

Les députés ont aussi suivi les sénateurs sur le financement des médias. Ils ont refusé de couper la contribution fédérale à l’offre de la SSR pour les Suisses de l’étranger, qui comprend Swissinfo.

Pas question non plus de tailler dans l’aide aux aéroports régionaux. Ses représentants étaient montés au créneau pour défendre les 8 aéroports concernés. Avec succès.

Echec du Conseil fédéral

Les décisions prises par le National sont loin d’enchanter la ministre des finances Karin Keller-Sutter. Elle n’a eu de cesse ces derniers mois d’alerter sur le trou qu’une baisse des économies implique.

Le paquet a été adopté par 126 voix contre 62 au vote sur l’ensemble. La gauche a voté contre, jugeant le projet déséquilibré malgré les quelques victoires obtenues.

Les deux Chambres doivent désormais se départager sur quelques points de détail. Elles ne sont par exemple pas d’accord sur le financement du transport régional.