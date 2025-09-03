Plus de 94’000 bénéficiaires de la gratuité des TPG

Keystone-SDA

La gratuité totale ou partielle des Transports publics genevois (TGP) pour les jeunes et les seniors a abouti à un afflux de nouveaux abonnés. Plus de 94'000 personnes ont bénéficié de la mesure au premier semestre, 76% de jeunes et 24% de seniors et bénéficiaires de prestations AI.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le bilan au premier semestre est très positif», a relevé mercredi le président du Conseil d’Etat Thierry Apothéloz devant les médias. Le coût de la mesure, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, était évalué à 31,1 millions de francs sur la base du nombre d’abonnés existants. Or le nombre de jeunes détenteurs d’un abonnement a quadruplé par rapport à l’année précédente.

Vu le succès de la mesure, le Conseil d’Etat a déposé auprès du Grand Conseil une demande de crédit supplémentaire de 25,7 millions, a fait savoir M. Apothéloz. L’objectif de la gratuité était de redonner du pouvoir d’achat aux familles, a-t-il rappelé.

La mesure a aussi des effets sur la fréquentation, avec une hausse des déplacements de 3,1% en moyenne les jours de semaine. La hausse est marquée le mercredi (+3,8%) et le week-end (+3,4%), durant les heures de déplacement scolaire, extra-scolaire et en soirée, ce qui confirme un renforcement de l’attractivité des TPG auprès des jeunes, selon le Conseil d’Etat.