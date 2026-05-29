Plus de la moitié de la France a connu un record mensuel de chaleur

Keystone-SDA

Plus de la moitié de la France a enregistré au moins un record mensuel de chaleur lors de la vague de chaleur précoce qui a touché le pays ces derniers jours, a indiqué Météo-France vendredi. L’organisme a qualifié ce mois de mai d’"inédit" sur le plan climatique.

1 minute

(Keystone-ATS) «Plus de la moitié de la France a connu au moins un record mensuel de chaleur, que ce soit en températures minimales et ou maximales, au cours de cet épisode, ce qui est colossal», a affirmé Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, à l’heure où cet épisode de chaleur devrait progressivement régresser d’ici au week-end.

Sur la période du 23 au 27 mai, environ 109 records de températures mensuelles minimales et 266 records de températures mensuelles maximales ont été enregistrés, a-t-il ajouté.