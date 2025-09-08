La Suisse est-elle prête à franchir le pas de l’identité numérique?
Le 28 septembre, les Suisses votent sur l’introduction d’une carte d’identité numérique. Un projet important pour la diaspora, puisqu’il leur permettrait d’accéder plus facilement aux services de l’administration fédérale. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.
2 minutes
Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger.
Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.
Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion.
Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.
Aujourd’hui, pour prouver leur identité, les Suisses doivent utiliser une carte d’identité ou un passeport. La loi sur l’identité numérique (e-ID), soumise au vote populaire le 28 septembre, vise à introduire une version numérique de ces documents.
Un premier projet avait été rejeté par le peuple en 2021, principalement parce que sa gestion aurait été confiée à des prestataires privés. La version actuelleLien externe proposée par le gouvernement est donc entièrement étatique, facultative et gratuite.
Le Conseil des Suisses de l’étranger a adopté fin août une résolution en faveur de l’e-ID. Le Parlement de la Cinquième Suisse estime qu’elle pourrait être particulièrement utile pour les personnes expatriées, qui bénéficieraient ainsi d’un accès simplifié aux services administratifs suisses. Il considère aussi qu’il s’agit d’un socle essentiel pour développer le vote électronique et la collecte de signatures en ligne.
Le débat reste toutefois vif. Un référendum a été lancé par un comité composé de membres du Parti pirate, des jeunes UDC (droite conservatrice), de l’UDF (droite chrétienne) et de groupements opposés aux mesures contre le Covid. Les opposants redoutent une surveillance étatique et une atteinte à la vie privée.
