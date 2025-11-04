Les votations du 30 novembre approchent – êtes-vous prêts?
Chères et chers Suisses de l’étranger,
L’héritage est actuellement un grand thème de discussion en Suisse. Il s’invite aussi bien dans les conversations privées que dans les médias. L’initiative « Pour l’avenir » de la Jeunesse socialiste, soumise au vote le 30 novembre, a réussi à susciter le débat.
Cependant, comme le montre le premier sondage avant votation, le texte – qui propose de taxer les successions de grandes fortunes pour financer la lutte contre le réchauffement climatique – ne convainc pas la majorité de l'électorat. À la mi-octobre, 62% des personnes interrogées se disaient opposées à la proposition.
Nous avons également débattu de l’initiative dans notre débat Let’s Talk. Le vice-président de la Jeunesse socialiste, Julien Berthod, et le président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois, Philippe Lörtscher, y ont confronté leurs points de vue.
Ma collègue Pauline Turuban s’est penchée sur les pratiques à l’étranger. Son analyse montre que l’imposition des successions en Suisse n’est pas particulièrement clémente en comparaison avec celle de la plupart des autres pays de l’OCDE.
Également soumise au vote, la réforme du système du service militaire occupe moins les esprits. L’initiative qui veut introduire un service citoyen pour toutes les personnes de nationalité suisse ne suscite pas non plus un enthousiasme débordant parmi les votants. Selon le premier sondage de la SSR, seules 48% des personnes interrogées voteraient en faveur du texte.
Une chose est sûre: quel que soit le verdict des urnes, en tant que Suisses de l’étranger, vous ne serez pas contraints d’effectuer un service citoyen en Suisse. Mon collègue Balz Ringendinger l'a vérifié pour vous.
Excellente lecture,
Le résultat du premier sondage:
Sondage SSR: vers un non à l’impôt sur les successions, le service citoyen à la peine
Comparaison internationale et analyse:
L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE
Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger?
Notre débat filmé:
«Les responsables de la crise climatique doivent payer»
Participez au débat:
Nos explications détaillées:
Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes
Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes
Nos articles sur les super-riches en Suisse:
Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?
La Suisse se démène pour attirer les millionnaires
Notre aide au vote:
Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre
Courte introduction au système politique suisse
