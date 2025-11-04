La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie suisse
Suisses de l'étranger
Voir tous les contenus
Les votations du 30 novembre approchent – êtes-vous prêts?

Katy Romy

Chères et chers Suisses de l’étranger,

L’héritage est actuellement un grand thème de discussion en Suisse. Il s’invite aussi bien dans les conversations privées que dans les médias. L’initiative « Pour l’avenir » de la Jeunesse socialiste, soumise au vote le 30 novembre, a réussi à susciter le débat.

Cependant, comme le montre le premier sondage avant votation, le texte – qui propose de taxer les successions de grandes fortunes pour financer la lutte contre le réchauffement climatique – ne convainc pas la majorité de l'électorat. À la mi-octobre, 62% des personnes interrogées se disaient opposées à la proposition.

Nous avons également débattu de l’initiative dans notre débat Let’s Talk. Le vice-président de la Jeunesse socialiste, Julien Berthod, et le président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois, Philippe Lörtscher, y ont confronté leurs points de vue.

Ma collègue Pauline Turuban s’est penchée sur les pratiques à l’étranger. Son analyse montre que l’imposition des successions en Suisse n’est pas particulièrement clémente en comparaison avec celle de la plupart des autres pays de l’OCDE.

Également soumise au vote, la réforme du système du service militaire occupe moins les esprits. L’initiative qui veut introduire un service citoyen pour toutes les personnes de nationalité suisse ne suscite pas non plus un enthousiasme débordant parmi les votants. Selon le premier sondage de la SSR, seules 48% des personnes interrogées voteraient en faveur du texte.

Une chose est sûre: quel que soit le verdict des urnes, en tant que Suisses de l’étranger, vous ne serez pas contraints d’effectuer un service citoyen en Suisse. Mon collègue Balz Ringendinger l'a vérifié pour vous.

Excellente lecture,
 

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Le résultat du premier sondage:

Comparaison internationale et analyse:

fortune

Politique suisse

L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE

Ce contenu a été publié sur En Suisse, l’imposition des successions est en baisse, et globalement modérée. Mais il existe de fortes disparités cantonales, et certains cantons taxent les héritages plus lourdement que nombre de pays développés.

lire plus L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE
Notre débat filmé:

Let's Talk

Politique suisse

«Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Ce contenu a été publié sur Les deux invités de notre débat filmé Let’s Talk ont débattu de l’initiative de la Jeunesse socialiste, soumise au vote populaire le 30 novembre prochain.

lire plus «Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Participez au débat:

Discussion
Modéré par: Balz Rigendinger

Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société?

La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches?

Participez à la discussion
Discussion
Modéré par: Katy Romy

Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire?

Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse!

Participez à la discussion
Nos explications détaillées:

Nos articles sur les super-riches en Suisse:

Automobile

Cinquième Suisse

Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Ce contenu a été publié sur La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts.

lire plus Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?
Notre aide au vote:

Démocratie directe

Démocratie

Courte introduction au système politique suisse

Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde.

lire plus Courte introduction au système politique suisse

Les plus appréciés

Les plus discutés

