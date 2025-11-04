Les votations du 30 novembre approchent – êtes-vous prêts?

Chères et chers Suisses de l’étranger,



L’héritage est actuellement un grand thème de discussion en Suisse. Il s’invite aussi bien dans les conversations privées que dans les médias. L’initiative « Pour l’avenir » de la Jeunesse socialiste, soumise au vote le 30 novembre, a réussi à susciter le débat.



Cependant, comme le montre le premier sondage avant votation, le texte – qui propose de taxer les successions de grandes fortunes pour financer la lutte contre le réchauffement climatique – ne convainc pas la majorité de l'électorat. À la mi-octobre, 62% des personnes interrogées se disaient opposées à la proposition.



Nous avons également débattu de l’initiative dans notre débat Let’s Talk. Le vice-président de la Jeunesse socialiste, Julien Berthod, et le président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois, Philippe Lörtscher, y ont confronté leurs points de vue.



Ma collègue Pauline Turuban s’est penchée sur les pratiques à l’étranger. Son analyse montre que l’imposition des successions en Suisse n’est pas particulièrement clémente en comparaison avec celle de la plupart des autres pays de l’OCDE.



Également soumise au vote, la réforme du système du service militaire occupe moins les esprits. L’initiative qui veut introduire un service citoyen pour toutes les personnes de nationalité suisse ne suscite pas non plus un enthousiasme débordant parmi les votants. Selon le premier sondage de la SSR, seules 48% des personnes interrogées voteraient en faveur du texte.



Une chose est sûre: quel que soit le verdict des urnes, en tant que Suisses de l’étranger, vous ne serez pas contraints d’effectuer un service citoyen en Suisse. Mon collègue Balz Ringendinger l'a vérifié pour vous.



Excellente lecture,



2 minutes

Katy Romy

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger.

Le résultat du premier sondage:

Comparaison internationale et analyse:

Notre débat filmé:

Participez au débat:

Nos explications détaillées:

Nos articles sur les super-riches en Suisse:

Notre aide au vote:

