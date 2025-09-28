Résultats de la votation du 28 septembre 2025 en Suisse

lire plus Resultados del voto del 28 de septiembre de 2025: Suiza acepta la ID-e y una reforma fiscal residencial

Ce contenu a été publié sur Au terme d’un long suspense, le peuple suisse dit oui du bout des lèvres, à 50,4%, à l’identité électronique. Une victoire pour les Suisses de l’étranger.

Politique suisse

Une nette majorité des Suisses ont voulu en finir avec la valeur locative

Ce contenu a été publié sur Le projet de loi visant à mettre un terme à l’imposition de la valeur locative a été accepté à 57,7%, dimanche en votation. Cet objet a profondément divisé l’électorat.

