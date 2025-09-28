Résultats de la votation du 28 septembre 2025 en Suisse
Votations fédérales – les infos essentielles, compilées pour vous
>> Lire notre article de suivi de la votation sur l’e-ID:
L’e-ID passe de justesse l’épreuve des urnes
>> Lire notre article de suivi de la votation sur la suppression de la valeur locative:
Une nette majorité des Suisses ont voulu en finir avec la valeur locative
