Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Chères et chers Suisses de l'étranger,
Saviez-vous que, chaque année, environ 30'000 détenteurs et détentrices d'un passeport rouge à croix blanche font leurs valises pour s’installer aux quatre coins du monde? La Cinquième Suisse ne cesse de grandir – et peut-être faites-vous vous aussi partie de cette communauté dynamique.
Qu’il s’agisse de décisions politiques à Berne, de nouveautés sur le vote électronique ou de récits personnels issus de la communauté: cette lettre d'information vous propose régulièrement une sélection des meilleurs articles spécialement pensés et élaborés pour les Suisses de l’étranger.
Nous sommes curieux: sur quels sujets liés à la Cinquième Suisse aimeriez-vous que Swissinfo se penche? Quels contenus vous intéressent le plus? Écrivez-nous!
«Je suis née aux États-Unis et j’ai découvert mes origines suisses lorsque, adolescente, je me suis intéressée à la généalogie.»
«PrairieFleur3», une lectrice de Swissinfo
Vous êtes-vous déjà demandé où vivaient vos ancêtres et ce qui les a poussés à quitter la Suisse? Cet été, ma collègue Céline Stegmüller a posé la question à notre communauté: avez-vous des ancêtres suisses? Envisagez-vous de vous rendre sur les lieux où ils ont vécu en Suisse?
Céline raconte aussi comment elle a accompagné une famille australienne dans sa quête de racines helvétiques.
De l’Australie au Val Verzasca, des descendants d’émigrés suisses retracent leurs origines
Les commentaires que vous laissez dans nos débats sont essentiels: non seulement ils font vivre les échanges au sein de la communauté, mais ils nous offrent aussi, à nous les journalistes, un précieux aperçu des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
Dans chaque édition de notre newsletter, nous vous posons une question. Les contributions les plus intéressantes – ou les plus surprenantes – seront publiées dans notre prochaine édition.
👉 Découvrez les débats en cours ici.
Réponses de la communauté
Outre la généalogie, une autre tendance se dessine: celle de l’expatriation à temps partiel. De plus en plus de Suisses choisissent de partager leur vie entre la Suisse et l’étranger. Ils naviguent entre les cultures – parfois aussi entre les emplois et les liens familiaux.
J’ai demandé aux membres de la communauté quels étaient leurs conseils pour réussir une expatriation à temps partiel:
Vivre à l’étranger à temps partiel: les conseils de la communauté
Sélectionné pour vous
Ces dernières semaines ont été marquées par les «SwissCommunity Days», le nouvel événement annuel de l’Organisation des Suisses de l’étranger et de son organe principal, le Conseil des Suisses de l’étranger. Swissinfo a accompagné le lancement de la nouvelle législature de ce «Parlement de la Cinquième Suisse».
Nouveau départ pour le Conseil des Suisses de l’étranger
Entre ferveur et critiques internes, le Conseil des Suisses de l’étranger fait sa rentrée
La Fête fédérale de lutte ne nous a pas non plus laissés indifférents. Nous avons rencontré trois des six Suisses de l’étranger qui se sont qualifiés cette année pour ce qui est sans aucun doute l’un des plus grands événements sportifs du pays.
«Le fait de pouvoir participer et d’être sélectionné parmi les quatre lutteurs américains signifie énormément pour moi», nous a notamment confié Brenden Spahr.
Lutteurs d’outre-mer: leur attachement aux traditions suisses est leur plus belle victoire
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.
L’émigration en toute simplicité
Vous n’êtes pas encore Suisse de l’étranger, mais vous avez attrapé la «fièvre de l’expatriation»? Ou peut-être connaissez-vous quelqu’un qui envisage de s’installer à l’étranger?
Ma collègue Camille Kündig a rassemblé les informations essentielles à connaître pour les Suisses qui souhaitent s’installer en France. La «Grande Nation» accueille la plus grande diaspora suisse dans le monde.
Vivre en France quand on est Suisse: tout ce qu’il faut savoir
Entre histoire, culture et proximité: pourquoi la France est la première terre d’expatriation des Suisses
Les pour et les contre de la vie en France selon les Suisses de l’étranger
La Suisse insolite
Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.