Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Chères et chers Suisses de l'étranger,



Saviez-vous que, chaque année, environ 30'000 détenteurs et détentrices d'un passeport rouge à croix blanche font leurs valises pour s’installer aux quatre coins du monde? La Cinquième Suisse ne cesse de grandir – et peut-être faites-vous vous aussi partie de cette communauté dynamique.



Qu’il s’agisse de décisions politiques à Berne, de nouveautés sur le vote électronique ou de récits personnels issus de la communauté: cette lettre d'information vous propose régulièrement une sélection des meilleurs articles spécialement pensés et élaborés pour les Suisses de l’étranger.



Nous sommes curieux: sur quels sujets liés à la Cinquième Suisse aimeriez-vous que Swissinfo se penche? Quels contenus vous intéressent le plus? Écrivez-nous!



Bonne lecture!

Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

Plus Discussion Modéré par: Melanie Eichenberger Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire? Ecrivez-nous. Participez à la discussion Voir la discussion

«Je suis née aux États-Unis et j’ai découvert mes origines suisses lorsque, adolescente, je me suis intéressée à la généalogie.»

«PrairieFleur3», une lectrice de Swissinfo



Vous êtes-vous déjà demandé où vivaient vos ancêtres et ce qui les a poussés à quitter la Suisse? Cet été, ma collègue Céline Stegmüller a posé la question à notre communauté: avez-vous des ancêtres suisses? Envisagez-vous de vous rendre sur les lieux où ils ont vécu en Suisse?

Céline raconte aussi comment elle a accompagné une famille australienne dans sa quête de racines helvétiques.

Plus Cinquième Suisse De l’Australie au Val Verzasca, des descendants d’émigrés suisses retracent leurs origines Ce contenu a été publié sur Une famille australienne s’est rendue cet été au Tessin, où vivaient ses ancêtres avant d’émigrer aux antipodes pour fuir la crise économique du 19ᵉ siècle. lire plus De l’Australie au Val Verzasca, des descendants d’émigrés suisses retracent leurs origines

Les commentaires que vous laissez dans nos débats sont essentiels: non seulement ils font vivre les échanges au sein de la communauté, mais ils nous offrent aussi, à nous les journalistes, un précieux aperçu des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans chaque édition de notre newsletter, nous vous posons une question. Les contributions les plus intéressantes – ou les plus surprenantes – seront publiées dans notre prochaine édition.

👉 Découvrez les débats en cours ici.

Réponses de la communauté

Outre la généalogie, une autre tendance se dessine: celle de l’expatriation à temps partiel. De plus en plus de Suisses choisissent de partager leur vie entre la Suisse et l’étranger. Ils naviguent entre les cultures – parfois aussi entre les emplois et les liens familiaux.

J’ai demandé aux membres de la communauté quels étaient leurs conseils pour réussir une expatriation à temps partiel:

Plus Cinquième Suisse Vivre à l’étranger à temps partiel: les conseils de la communauté Ce contenu a été publié sur Des impôts à la bonne approche: trois Suisses expatriés à temps partiel racontent ce qui est important lorsque l’on vit et travaille dans deux pays. lire plus Vivre à l’étranger à temps partiel: les conseils de la communauté

Sélectionné pour vous

Ces dernières semaines ont été marquées par les «SwissCommunity Days», le nouvel événement annuel de l’Organisation des Suisses de l’étranger et de son organe principal, le Conseil des Suisses de l’étranger. Swissinfo a accompagné le lancement de la nouvelle législature de ce «Parlement de la Cinquième Suisse».

Plus Cinquième Suisse Nouveau départ pour le Conseil des Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Les premiers SwissCommunity Days marquent le début d’une nouvelle législature du Conseil des Suisses de l’étranger. L’e-voting est au cœur des revendications. lire plus Nouveau départ pour le Conseil des Suisses de l’étranger

Plus Cinquième Suisse Entre ferveur et critiques internes, le Conseil des Suisses de l’étranger fait sa rentrée Ce contenu a été publié sur Le Conseil des Suisses de l’étranger a donné samedi à Berne le coup d’envoi à sa nouvelle législature. Des critiques internes ont créé des tensions. lire plus Entre ferveur et critiques internes, le Conseil des Suisses de l’étranger fait sa rentrée

La Fête fédérale de lutte ne nous a pas non plus laissés indifférents. Nous avons rencontré trois des six Suisses de l’étranger qui se sont qualifiés cette année pour ce qui est sans aucun doute l’un des plus grands événements sportifs du pays.

«Le fait de pouvoir participer et d’être sélectionné parmi les quatre lutteurs américains signifie énormément pour moi», nous a notamment confié Brenden Spahr.

Plus Cinquième Suisse Lutteurs d’outre-mer: leur attachement aux traditions suisses est leur plus belle victoire Ce contenu a été publié sur Six Suisses de l’étranger originaires d’Amérique du Nord participent ce week-end à la Fête fédérale de lutte suisse. Nous les avons rencontrés. lire plus Lutteurs d’outre-mer: leur attachement aux traditions suisses est leur plus belle victoire

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Vous n’êtes pas encore Suisse de l’étranger, mais vous avez attrapé la «fièvre de l’expatriation»? Ou peut-être connaissez-vous quelqu’un qui envisage de s’installer à l’étranger?

Ma collègue Camille Kündig a rassemblé les informations essentielles à connaître pour les Suisses qui souhaitent s’installer en France. La «Grande Nation» accueille la plus grande diaspora suisse dans le monde.

Plus Expatriation Vivre en France quand on est Suisse: tout ce qu’il faut savoir Ce contenu a été publié sur Plus de 212’000 Suisses vivent en France. Ce volet de notre série explore les défis du quotidien: travail, coût de la vie, santé, école et impôts. lire plus Vivre en France quand on est Suisse: tout ce qu’il faut savoir

Plus Expatriation Entre histoire, culture et proximité: pourquoi la France est la première terre d’expatriation des Suisses Ce contenu a été publié sur Ce volet de notre série consacrée à la destination la plus prisée des expatriés helvétiques explore les racines de cette attirance. lire plus Entre histoire, culture et proximité: pourquoi la France est la première terre d’expatriation des Suisses

Plus Cinquième Suisse Les pour et les contre de la vie en France selon les Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Les Suisses l’apprécient pour sa douceur de vivre et le coût de la vie qui y est plus bas. Mais ils et elles déplorent également les incivilités et les impôts qui y sont élevés. Voici cinq avantages et cinq inconvénients à la vie dans l’Hexagone selon les expatriés. lire plus Les pour et les contre de la vie en France selon les Suisses de l’étranger

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Suivant Précédent Plus La Suisse, berceau du minigolf Ce contenu a été publié sur Les règles du minigolf ont été définies en Suisse. Un architecte paysagiste suisse a joué un rôle décisif dans la standardisation de ce sport. lire plus La Suisse, berceau du minigolf Plus Les Suisses et les «Vrenelis», une histoire d’amour qui dure Ce contenu a été publié sur Le cours de l’or élevé renforce l’attrait du «Vreneli», pièce d’or prisée des Suisses. La vente d’un nouvel exemplaire a donc suscité un énorme intérêt, mais l’affaire a tourné au fiasco. lire plus Les Suisses et les «Vrenelis», une histoire d’amour qui dure Plus Le lancer de drapeau, une tradition bien vivante Ce contenu a été publié sur Reportage dans les coulisses d’une activité typiquement suisse: le lancer de drapeau. lire plus Le lancer de drapeau, une tradition bien vivante Plus L’architecture numérique établit un record mondial dans les Alpes suisses Ce contenu a été publié sur Les architectes suisses frappent les esprits en érigeant au coeur des Alpes une tour imprimée en 3D. lire plus L’architecture numérique établit un record mondial dans les Alpes suisses

Nos services pour les Suisses de l’étranger

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

