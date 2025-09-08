La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie suisse
Suisses de l'étranger
Politique suisse

Salut à toi Suisse de l'étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Melanie Eichenberger

Chères et chers Suisses de l'étranger,

Saviez-vous que, chaque année, environ 30'000 détenteurs et détentrices d'un passeport rouge à croix blanche font leurs valises pour s'installer aux quatre coins du monde? La Cinquième Suisse ne cesse de grandir – et peut-être faites-vous vous aussi partie de cette communauté dynamique.

Qu'il s'agisse de décisions politiques à Berne, de nouveautés sur le vote électronique ou de récits personnels issus de la communauté: cette lettre d'information vous propose régulièrement une sélection des meilleurs articles spécialement pensés et élaborés pour les Suisses de l'étranger.

Nous sommes curieux: sur quels sujets liés à la Cinquième Suisse aimeriez-vous que Swissinfo se penche? Quels contenus vous intéressent le plus? Écrivez-nous!

Bonne lecture!

4 minutes

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l'étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

«Je suis née aux États-Unis et j'ai découvert mes origines suisses lorsque, adolescente, je me suis intéressée à la généalogie.»

«PrairieFleur3», une lectrice de Swissinfo


Vous êtes-vous déjà demandé où vivaient vos ancêtres et ce qui les a poussés à quitter la Suisse? Cet été, ma collègue Céline Stegmüller a posé la question à notre communauté: avez-vous des ancêtres suisses? Envisagez-vous de vous rendre sur les lieux où ils ont vécu en Suisse?

Céline raconte aussi comment elle a accompagné une famille australienne dans sa quête de racines helvétiques.

Les commentaires que vous laissez dans nos débats sont essentiels: non seulement ils font vivre les échanges au sein de la communauté, mais ils nous offrent aussi, à nous les journalistes, un précieux aperçu des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l'étranger.

Dans chaque édition de notre newsletter, nous vous posons une question. Les contributions les plus intéressantes – ou les plus surprenantes – seront publiées dans notre prochaine édition.

👉 Découvrez les débats en cours ici.

Réponses de la communauté

Outre la généalogie, une autre tendance se dessine: celle de l'expatriation à temps partiel. De plus en plus de Suisses choisissent de partager leur vie entre la Suisse et l'étranger. Ils naviguent entre les cultures – parfois aussi entre les emplois et les liens familiaux.

J'ai demandé aux membres de la communauté quels étaient leurs conseils pour réussir une expatriation à temps partiel:

Sélectionné pour vous

Ces dernières semaines ont été marquées par les «SwissCommunity Days», le nouvel événement annuel de l'Organisation des Suisses de l'étranger et de son organe principal, le Conseil des Suisses de l'étranger. Swissinfo a accompagné le lancement de la nouvelle législature de ce «Parlement de la Cinquième Suisse».

Salle des Pas perdus

Cinquième Suisse

Nouveau départ pour le Conseil des Suisses de l'étranger

Ce contenu a été publié sur Les premiers SwissCommunity Days marquent le début d'une nouvelle législature du Conseil des Suisses de l'étranger. L'e-voting est au cœur des revendications.

lire plus Nouveau départ pour le Conseil des Suisses de l’étranger
La Fête fédérale de lutte ne nous a pas non plus laissés indifférents. Nous avons rencontré trois des six Suisses de l'étranger qui se sont qualifiés cette année pour ce qui est sans aucun doute l'un des plus grands événements sportifs du pays.

«Le fait de pouvoir participer et d'être sélectionné parmi les quatre lutteurs américains signifie énormément pour moi», nous a notamment confié Brenden Spahr.

👉 Vous trouverez ici d'autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L'émigration en toute simplicité

Vous n'êtes pas encore Suisse de l'étranger, mais vous avez attrapé la «fièvre de l'expatriation»? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui envisage de s'installer à l'étranger?

Ma collègue Camille Kündig a rassemblé les informations essentielles à connaître pour les Suisses qui souhaitent s'installer en France. La «Grande Nation» accueille la plus grande diaspora suisse dans le monde.

des gens assis en bord de Seine à Paris

Cinquième Suisse

Les pour et les contre de la vie en France selon les Suisses de l'étranger

Ce contenu a été publié sur Les Suisses l'apprécient pour sa douceur de vivre et le coût de la vie qui y est plus bas. Mais ils et elles déplorent également les incivilités et les impôts qui y sont élevés. Voici cinq avantages et cinq inconvénients à la vie dans l'Hexagone selon les expatriés.

lire plus Les pour et les contre de la vie en France selon les Suisses de l’étranger

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Le minigolf a été standardisé en Suisse

La Suisse, berceau du minigolf

Ce contenu a été publié sur Les règles du minigolf ont été définies en Suisse. Un architecte paysagiste suisse a joué un rôle décisif dans la standardisation de ce sport.

lire plus La Suisse, berceau du minigolf
Pièces d'or suisses parmi d'autres objets précieux.

Les Suisses et les «Vrenelis», une histoire d'amour qui dure

Ce contenu a été publié sur Le cours de l'or élevé renforce l'attrait du «Vreneli», pièce d'or prisée des Suisses. La vente d'un nouvel exemplaire a donc suscité un énorme intérêt, mais l'affaire a tourné au fiasco.

lire plus Les Suisses et les «Vrenelis», une histoire d’amour qui dure

Nos services pour les Suisses de l'étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre App SWIplus?

Grâce à cette application spécialement conçue pour vous, vous aurez accès à encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse.

dialogue logo

Participez à des discussions sur «dialogue»

Ce contenu a été publié sur Découvrez des articles sélectionnés dans toute la Suisse et discutez de sujets d'actualité avec des personnes vivant en Suisse et des Suisses de l'étranger sur «dialogue», la plate-forme de discussion en ligne de la SSR.

lire plus Participez à des discussions sur «dialogue»
Joignez-vous à la discussion

Rejoignez la discussion

Nous aimerions avoir votre avis sur ce qui se passe dans le monde. Vous trouverez tous nos débats en cours ici.

lire plus Rejoignez la discussion
Logo Let s talk

Let's talk

«Let's Talk» est le format de SWI swissinfo.ch qui permet de discuter de thèmes pertinents avec des personnalités de premier plan.

lire plus Let’s talk

Grand Format

Nous aimerions avoir votre avis sur ce qui se passe dans le monde. Vous trouverez tous nos débats en cours ici.

lire plus Grand Format

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d'avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D'ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

