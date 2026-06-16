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Porcs maltraités: une pétition veut la fermeture d’une exploitation

Keystone-SDA

Une pétition signée par plus de 27'200 personnes demande la fermeture d'une exploitation vaudoise plusieurs fois épinglée pour des maltraitances à l'égard de porcs. L'Observatoire du spécisme l'a déposée mardi au Grand Conseil vaudois.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le texte demande la fermeture définitive de l’exploitation mise en cause. Celle-ci avait déjà été sous le feu des critiques dans les années 2016 et 2017 avant qu’une vidéo ne révèle récemment un nouveau cas de maltraitance dans une porcherie de la Broye.

Pour l’Observatoire du spécisme, il faut donner «un signal fort aux éleveurs qui enfreignent la Loi fédérale sur la protection des animaux. Il s’agit du septième élevage de la même famille où des sévices graves sont révélés. Nous attendons la plus grande fermeté de l’Etat face à ces maltraitances d’une violence inouïe», relève la porte-parole Pia Shazar, citée dans un communiqué.

Signée par plus de 27’000 personnes en deux semaines, la pétition demande la fermeture définitive de la porcherie de la Broye ainsi que l’interdiction de détenir des animaux à ses propriétaires.

Les autorités cantonales, pour leur part, ont condamné fermement ces violences. Le vétérinaire cantonal a ouvert une procédure pour établir les faits. L’exploitation mise en cause avait subi un contrôle inopiné il y a huit mois. Celui-ci n’avait révélé aucune non-conformité des infrastructures ni des conditions de détention des animaux.

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