La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Portland: 2 personnes blessées par des tirs d’une police fédérale

Keystone-SDA

Deux personnes ont été blessées jeudi par des tirs de la police américaine aux frontières à Portland, a annoncé la police de cette ville. L'incident intervient après qu'une femme a été abattue par un agent de l'ICE mercredi à Minneapolis.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Deux personnes ont été hospitalisées à la suite d’une fusillade impliquant des agents fédéraux», a expliqué la police municipale dans un communiqué. Le FBI a confirmé l’implication de la police aux frontières.

L’incident intervient dans un contexte très tendu aux Etats-Unis. Mercredi à Minneapolis, une femme de 37 ans a été abattue par un autre agent fédéral, appartenant à la police de l’immigration (ICE).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision