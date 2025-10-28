Poursuite du recul du taux d’aide sociale en Ville de Bienne

Pour la 8e fois consécutive, le taux d'aide sociale est en baisse à Bienne, révèle le rapport sur les indicateurs de l'aide sociale des villes suisses pour 2024 publié mardi. Il s'élevait l'an dernier à 9,1%. Par rapport aux autres villes prises en compte dans la statistique, Bienne est la seule qui a réussi à réduire ce taux depuis 2016 sans pour autant recourir à des nouvelles prestations.

(Keystone-ATS) A Bienne, 60,1% des bénéficiaires de l’aide sociale n’ont aucune formation professionnelle, une proportion légèrement inférieure à celle de l’année précédente. La tendance à la hausse du taux d’aide sociale des adolescents et des jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans affichée depuis la pandémie a pu être enrayée: ce taux enregistre une faible baisse, passant de 9,6 à 9%.

Bien que le taux d’aide sociale recule chaque année depuis 2016, année où il concernait encore 11,8% de la population, il reste à un niveau élevé, constate la Ville de Bienne dans un communiqué. A l’échelle suisse, le taux d’aide sociale se situe entre 2,7 et 2,8%.

En raison de son passé de ville industrielle, Bienne dispose d’un grand nombre de logements vacants et plutôt bon marché qui attire des personnes parfois en situation de précarité. La proportion de personnes réfugiées ou admises à titre provisoire est plus haute à Bienne que dans les autres villes.

Bienne présente aussi un taux élevé de personnes sans formation professionnelle. A cela s’ajoutent que les possibilités de travail dans les branches industrielles qui permettaient à des personnes peu qualifiées de toucher de bons revenus ont fortement diminué.