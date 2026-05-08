Projet dans le Jura d’un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Keystone-SDA

Dans le canton du Jura, la Commission tripartite de libre circulation des personnes ouvre une consultation auprès des partenaires sociaux de la branche horlogère sur l'introduction d'un contrat-type de travail. Elle a pris cette décision à la suite d’une enquête mettant en évidence des situations de sous-enchère salariale.

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(Keystone-ATS) Cet outil doit permettre de garantir des conditions de rémunération conformes aux usages de la branche, indique vendredi le canton du Jura. La Commission tripartite estime que la faible rémunération de certaines catégories de personnels dans quelques entreprises représente une forme de sous-enchère salariale.

La Commission tripartite de libre circulation des personnes, qui a été instaurée par les accords bilatéraux avec l’Union européenne, a pour mission d’observer le marché du travail. Elle se base sur des rapports d’enquête pour estimer si une branche ou une catégorie de personnel est soumise à une forme de sous-enchère salariale.

Le syndicat Unia Région Transjurane a salué cette proposition. Il estime que cette mesure permet de répondre immédiatement à une situation qu’il juge préoccupante de «sous-enchère salariale abusive et répétée» constatée dans des entreprises non-conventionnées du canton.

Toutefois, le syndicat insiste sur le fait que cette solution doit être complétée par une démarche durable: l’extension de la convention collective de travail (CCT) horlogère à l’ensemble des entreprises du secteur dans le canton du Jura.