Réseau hospitalier neuchâtelois: déficit de 21,8 millions en 2025

Keystone-SDA

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a enregistré un déficit ordinaire de 21,8 millions de francs l'an dernier, contre un débours de 19,9 millions au budget. En incluant l'impact financier découlant de la faillite du Groupe santé Volta (GSV), le déficit s'élève même à 26,9 millions. Le RHNe estime que la création en décembre de la société Réso.ne, qui a repris les activités de GSV, va permettre de développer les soins ambulatoires.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Malgré les difficultés, l’exercice 2025 confirme l’amélioration de la situation financière du RHNe initiée en 2024. L’objectif fixé pour les mesures d’amélioration a été atteint à 97%. Grâce à ces efforts, le RHNe présente pour la première fois depuis 2019 une croissance des revenus plus importante que celle des charges», a indiqué vendredi le RHNe.

«Si l’activité stationnaire a été importante en 2025, le mix de patients n’a pas été celui projeté. L’activité aiguë et de réadaptation a été inférieure aux attentes alors que le nombre de journées de patients en attente de placement (lits C) a été plus important que prévu», a précisé l’établissement.

Cette situation a eu un impact négatif sur les recettes, les lits C étant moins rémunérés que le stationnaire aigu. Les lits C ont également eu un effet sur les charges (+1,5 million de francs) car le RHNe a dû agrandir l’unité dédiée et n’a pas pu réduire son dispositif aigu, comme prévu au budget.

Urgences: activité très élevée

L’activité aiguë est restée stable par rapport à 2024. Le nombre de sorties en soins aigus a atteint 17’743 (-56 par rapport à 2024). Il y a également eu une baisse en réadaptation, avec 1415 sorties (-52).

Les passages ambulatoires ont poursuivi leur croissance pour atteindre 379’861 (+2,2%). L’activité aux urgences adultes est restée très élevée, avec un nouveau record de 54’598 admissions, en hausse de 1%.

«Le RHNe a accordé une large place l’an dernier au développement des soins ambulatoires, au cœur de ses options stratégiques 2026-2030», a ajouté l’institution. Le développement de soins ambulatoires de proximité, incarné par Réso.ne et le projet Monruz, permettra de participer à la mise en place à court terme des maisons de santé pluridisciplinaires, a-t-il précisé.

Monruz: mise en exploitation en 2028

Le projet Monruz vise également à faire évoluer le modèle de soins vers une prise en charge ambulatoire et coordonnée, avec une approche centrée sur les parcours patients. Le plan d’occupation des locaux, dans lesquels sera installé aussi le laboratoire de diagnostics médicaux Admed, sera connu en août.

La mise en exploitation est prévue au début de l’année 2028. Le déménagement à Monruz de consultations dans plusieurs disciplines médicales permettra de libérer des capacités hospitalières pour les soins aigus et urgents sur le site de Pourtalès.

La mise en place du futur réseau cantonal de soins intégrés passe aussi par un renforcement des collaborations avec les médecins installés, mais aussi avec les établissements de droit public. A la demande du Conseil d’Etat, une réflexion est en cours entre le RHNe et notamment le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), les soins à domicile (Nomad) ainsi que le réseau d’orientation pour les personnes âgées (Aross).

Le Conseil d’Etat a annoncé qu’il prendrait position d’ici à la fin de l’année 2026 sur les options stratégiques du RHNe.