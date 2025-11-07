Résolution de la Ville de Fribourg pour l’accueil d’enfants de Gaza

Keystone-SDA

Le Conseil général de la Ville de Fribourg a voté mardi une résolution demandant à ce que le canton accueille des enfants blessés de Gaza. Le texte a été adopté par 61 voix sans opposition et 5 abstentions, en attendant le sort le 17 novembre de celui déposé devant le Grand Conseil.

(Keystone-ATS) La résolution du législatif du chef-lieu cantonal souhaite exprimer au Conseil d’Etat sa «profonde consternation» face à sa décision communiquée le 29 octobre de ne pas accueillir d’enfants gazaouis. Celle-ci «manifeste une absence d’humanité et constitue une rupture grave avec la tradition humanitaire helvétique et fribourgeoise».

Le Conseil général rappelle en outre que la capitale abrite le siège de l’Institution suisse des droits humains (ISDH), ce qui rend la position de l’exécutif cantonal «d’autant plus incompréhensible». Le choix du Conseil d’Etat a causé moultes critiques, avec la publication d’un appel signé par plus de 100 personnalités du canton.

Texte interparti

Ces dernières demandent au gouvernement de revoir sa position. Pour motiver sa décision, le Conseil d’Etat avait évoqué un «manque de clarté» dans les conditions touchant à la prise en charge médicale et financière. Il répondait alors à la Confédération, qui a sondé les cantons sur leurs disponibilités d’accueil dès le 1er octobre.

La résolution intitulée «Fribourg doit accueillir les enfants blessés de Gaza!» a été déposée par les conseillers généraux Marc Vonlanthen, Marine Jordan, Samuel Jordan (PS), Margot Chauderna, Léo Sapia (Vert-e-s), Maurice Page (Centre Gauche), Raphaël Casazza (PLR), Simon Murith (Le Centre/PVL) et Claudio Rugo (Parti des artistes).