Résultats finaux du canton de Genève
Résultats finaux des votations cantonales dans le canton de Genève
(Keystone-ATS) Initiative «piétonne pour un canton qui marche»: Non
Pourcentage de oui: 43,19 % (48’935 voix) Pourcentage de non: 56,81 % (64’360 voix) Taux de participation: 41,66 % Contre-projet qui met l’accent sur les infrastructures pour les personnes à mobilité réduite: Oui
Pourcentage de oui: 56,95 % (60’593 voix) Pourcentage de non: 43,05 % (45’803 voix) Taux de participation: 41,66 % Mobilité piétonne l’initiative ou le contre-projet?: Contre-project
Initiative: 42,19 % (43’529 voix) Contre-project: 57,81 % (59’656 voix) Taux de participation: 41,66 % Initiative pour plus de logements en coopérative: Oui
Pourcentage de oui: 60,42 % (67’897 voix) Pourcentage de non: 39,58 % (44’485 voix) Taux de participation: 41,66 % Initiative pour protéger davantage la police: Non
Pourcentage de oui: 32,10 % (36’374 voix) Pourcentage de non: 67,90 % (76’925 voix) Taux de participation: 41,66 % Loi «corset» restreindre les charger: Non
Pourcentage de oui: 45,19 % (47’833 voix) Pourcentage de non: 54,81 % (58’006 voix) Taux de participation: 41,66 % Loi «corset» contenir les engagements: Non