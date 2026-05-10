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Raphael Golta nouveau maire de Zurich

Keystone-SDA

Seul en lice, Raphael Golta a été élu dimanche au 2e tour de la maire de Zurich. Le socialiste âgé de 50 ans succède à sa collègue de parti Corine Mauch, qui aura exercé son mandat pendant 17 ans.

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(Keystone-ATS) Raphael Golta a recueilli 41’098 suffrages, tandis que 9481 voix éparses ont été comptabilisées.

Lors du 1er tour le 8 mars, le nouveau maire était arrivé largement en tête avec 54’832 voix, ne manquant la majorité absolue que de 2730 suffrages. Fort de sa longue expérience à la Municipalité, il était considéré comme l’héritier naturel de Corine Mauch.

Son principal rival, Përparim Avdili (PLR), n’avait recueilli que 28’053 voix dans ce baston de la gauche. Ayant manqué l’élection à l’exécutif de la ville le 8 mars, M. Avidili n’a pas pu se présenter au 2e tour pour la mairie.

D’autres élus à l’exécutif, comme Michael Baumer (PLR), ont renoncé à briguer la mairie, laissant Raphael Golta, en charge des affaires sociales jusqu’à présent, seul en lice.

Pour l’élection au législatif, la gauche zurichoise alliée aux Vert-e-s était parvenue il y a deux mois à maintenir sa majorité pour un seul mandat.

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