Reconvilier (BE) fusionnera avec Saules au 1er janvier

Keystone-SDA

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Le Conseil-exécutif bernois a approuvé la fusion de la commune municipale de Reconvilier (BE) et de la commune mixte de Saules pour former la nouvelle commune mixte de Clairval. La fusion prendra effet au 1er janvier.

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(Keystone-ATS) «Le contrat afférent à la fusion est également approuvé», a indiqué jeudi le canton de Berne. En novembre 2025, les habitants de la commune de Loveresse, qui en compte environ 360, avaient refusé de rejoindre la nouvelle entité, craignant de perdre leur identité de village. Les deux autres communes avaient décidé de poursuivre en mettant en place un processus simplifié.