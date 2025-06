Renouvellement de la ligne ferroviaire Sonceboz-Moutier

Les CFF veulent moderniser les gares de Tavannes (BE), de Reconvilier (BE), de Malleray-Bévilard (BE) et de Court (BE) et renouveler la voie ferrée sur ce tronçon entre Sonceboz et Moutier. Pour réaliser ces travaux, une fermeture de la ligne sera nécessaire entre septembre 2026 et septembre 2027. Les trains seront remplacés par des bus.

(Keystone-ATS) Ce tronçon est l’un des rares à ne pas encore être relié au centre d’exploitation de Renens (VD). Les installations de sécurité et de gestion du trafic sur cette ligne longue de 24 kilomètres sont en fin de vie et doivent être remplacées, ont annoncé mardi les CFF. Certaines gares ne sont pas non plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la mise en conformité de la gare de Tavannes, un quai commun entre les CFF et les Chemins de fer du Jura (CJ) sera réalisé, facilitant les correspondances. Les gares de Moutier et de Sonceboz ont fait l’objet de projets de modernisation séparés.

Ce projet de renouvellement et de modernisation de la ligne est désormais mis à l’enquête publique.