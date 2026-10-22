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Roche renoue avec la croissance sur neuf mois

Keystone-SDA

Le géant pharmaceutique et du diagnostic rhénan Roche a profité d'une accalmie sur le front des changes pour se remettre sur les rails de la croissance entre juillet et fin septembre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a rebondi de 8,1%, ou de 7% en monnaies locales, à 16,13 milliards de francs.

La performance permet à la multinationale rhénane de renouer avec la croissance sur les neuf premiers mois de l’année, qui accusait encore un léger repli à l’issue du premier semestre.

Sur les trois premiers partiels cumulés, le chiffre d’affaires atteint désormais 46,49 milliards, en hausse de 1,4% en francs, voire de 6% en monnaies locales, indique un compte-rendu publié jeudi.

Par segment, les ventes de médicaments ont progressé de 1,8% à 36,21 milliards, tandis que celles de dispositifs de dépistage et machines d’analyses se sont érodées de 0,3% à 10,28 milliards.

La volée de chiffres s’inscrit dans le haut des projections des analystes consultés par l’agence AWP.

Les recettes des cinq principaux moteurs de ventes sur neuf mois se sont envolées de 6% à 16,8 milliards, comblant généreusement un manque à gagner de quelque 600 millions attribué à la concurrence de versions biosimilaires de traitements vieillissants.

La direction confirme prévoir pour l’exercice en cours une croissance des ventes d’environ 5% hors effets de change, ainsi qu’un essor d’un peu moins de 10% du bénéfice par action de base. Les actionnaires devraient pouvoir compter sur une nouvelle augmentation de leur rémunération.

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