Ruag et Lockheed Martin renforcent leur collaboration sur le F-35A

Keystone-SDA

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Ruag et le groupe d'armement américain Lockheed Martin renforcent leur collaboration. Dans le cadre du projet RIGI, le site d'Emmen, dans le canton de Lucerne, devient l'un des quatre sites mondiaux dédiés à l'assemblage final et aux essais des avions de combat F-35.

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(Keystone-ATS) Le contrat signé entre les deux entreprises prévoit que Ruag procède, sur le site d’Emmen, à l’assemblage final et aux essais de trois avions de combat de type F-35A, précise Ruag dans un communiqué. Quatre avions avaient été initialement prévus, comme l’a rapporté la presse cette semaine .

Ces avions de dernière génération permettront à la Suisse d’acquérir un savoir-faire «essentiel et de renforcer son indépendance en matière de maintenance». Emmen devient un des seuls quatre sites dédiés aux essais de ces avions.

Les premières pièces devraient être livrées au cours du 1er semestre 2027, le début de la production est prévu pour l’automne 2027. Dans le communiqué, Jürg Rötheli, président de Ruag MRO Holding, a qualifié le projet RIGI de «stratégique pour l’aviation militaire».

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