Russie: la Banque centrale abaisse son taux directeur à 16%

Keystone-SDA

La Banque centrale de Russie (BCR) a abaissé vendredi son taux directeur de 16,5% à 16% dans un contexte de ralentissement de la croissance, l'économie russe subissant les conséquences de l'offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Le 19 décembre 2025, le conseil d’administration de la Banque de Russie a décidé de réduire le taux directeur de 50 points de base, à 16%», a indiqué la BCR dans un communiqué, ajoutant qu’elle «maintiendra des conditions monétaires aussi strictes que nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif» de 4% par an, contre 6,6% enregistré en novembre.

L’explosion des dépenses militaires avec le lancement de l’offensive à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022 avait d’abord permis de tirer la croissance, mais cela a aussi fortement stimulé l’inflation, pénalisant la croissance en rendant le coût de l’emprunt prohibitif.

Si l’inflation a enregistré un ralentissement ces derniers mois, la BCR maintient des prévisions de croissance à la baisse, tablant toujours sur une croissance du PIB entre 0,5% et 1% pour 2025.

Objectif d’inflation pas encore atteint

«Nous devons tout faire pour que l’économie russe, la macroéconomie, soit saine et solide, et que l’économie du pays dispose d’un socle vraiment robuste», a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle vendredi.

L’Agence nationale des statistiques russe Rosstat a estimé récemment que l’objectif de 4% d’inflation ne serait atteint qu’en 2027.

Dans ce contexte, le Kremlin cherche à mettre à contribution les citoyens et les entreprises pour résorber un déficit budgétaire qui avoisine les 50 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Vladimir Poutine a notamment approuvé l’augmentation de la TVA de 20 à 22% à partir de l’année prochaine.