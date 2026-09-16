Ryad accuse les Houthis d’une attaque sur La Mecque

Keystone-SDA

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La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a affirmé mercredi avoir détruit un drone lancé par les rebelles pro-iraniens Houthis du Yémen vers la ville sainte de La Mecque.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le mardi 15 septembre 2026, les Forces royales saoudiennes de défense aérienne ont réussi à intercepter et à détruire un drone hostile lancé par la milice terroriste houthie avant qu’il n’entre dans l’espace aérien interdit de la sainte capitale», a écrit la coalition dans un communiqué.

«Le drone a été intercepté au sud de la ville de La Mecque», a-t-elle précisé.